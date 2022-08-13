Украинская группа Kazka примет участие в фестивале Sziget в Венгрии, где также будут выступать россияне. Музыканты также высказали свою позицию на этот счет, поделившись своими мыслями.

Артисты признались, что их пригласили в качестве спикеров на главную сцену — они хотят напомнить о войне в Украине всему миру, прямо пере выступлением хедлайнера.

Музыканты хотят принять участие в Sziget, чтобы напомнить европейцам о продолжении войны — с врагом нельзя идти на компромисс. Мир возможен только тогда, когда Украине победит.

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— Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, вынужденные временно спасаться от этой кровавой войны за границей. Мы покажем реальные кадры того, что происходит в нашей стране на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля, — заявили в Kazka.

Артисты добавили, что мир не должен уставать от войны, ведь ежедневно гибнут мирные украинцы от рук россиян. Также стоит напомнить, что сейчас Украина сдерживает Россию, и является заслоном для всей Европы.

— Украина сейчас держит линию разграничения между адом и демократическими ценностями, диктаторством и демократией. Мы верим в ВСУ и в нашу победу! — добавили музыканты.

Известно, что на сцене Sziget также появится Алина Паш, которая также назвала причины своего решения. По ее мнению, отказ от участия украинских музыкантов это не будет противовесом россиянам, которые также появятся на сцене.