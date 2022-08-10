Певица Алина Паш решила участвовать в фестивале Sziget в Венгрии, где также будут выступать россияне. О своем мнении на этот счет артистка рассказала в Facebook.

По мнению певицы, отказ от участия украинских музыкантов это не будет противовесом россиянам.

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— Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет иметь противовеса россиянам, — заявила Алина.

Певица добавила, что видит цинизм в поддержке Украины и легализации россиян. Паш считает, что если создать скандал, это может негативно сказаться на “достижениях дипломатии” между странами.

— Для меньших фестивалей, отказ, возможно, как раз бы имел больше позитива в интересах Украины, но на таких больших фестивалях как Сигет, взвесив все факторы, в частности готовность других украинских артистов выступать — я тоже решила не отказываться. Это очень непростой и болезненный компромисс, — добавила Алина.

Артистка также напомнила, что уже успела выступить на одном концерте с российскими исполнителями — это был фестиваль Mad Cool Festival в Мадриде.

Теперь звезда приготовила для фанатов кое-что особенное, и уже заинтриговала своими словами.

— Если логистика и время позволят присутствовать во время выступления кого-то из россиян – сделаю все возможное, чтобы эти ребята могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против всего свободного мира, — закончила свою мысль артистка.

Ранее Алина Паш призналась о вранье по поводу поездки в Крым. Артистка много раз пыталась оправдаться за фальшивую справку о поездке в оккупированный Крым, принесла извинения за ложь.