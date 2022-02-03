Названы ведущие международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Перед зрителями в Турине (Италия) предстанут — певица Лаура Паузини, телеведущий Алессандро Каттелан и исполнитель Мика.

Лаура Паузини — итальянская певица, неоднократная победительница музыкальной премии Грэмми. Особенно она популярна в Италии, Испании и в странах Латинской Америки.

В основном Лаура поет на романских языках, однако есть в ее репертуаре и англоязычные и смешанные композиции.

— Мы с Алессандро и Миком хотим поприветствовать вас в этом новом приключении. Музыка — это мечта, это сказка, это чудо. Мы готовы мечтать, — написала Лаура в своем Instagram.

Алессандро Каттелан — популярный итальянский ведущий. Он известен тем, что вел итальянскую версию Х-Фактора с 2011 по 2020 год.

— До встречи в мае на Евровидении, — сказал он.

Мика — британский певец и автор-исполнитель. Он был назван музыкальным прорывом 2007 года, после выпуска своего первого мини-альбома. С тех пор популярность артиста только растет.

Исполнитель сказал, что для него большая честь быть ведущим Евровидения.

— Для меня большая честь и гордость объявить, что я буду одним из ведущих этого культового конкурса! Спасибо Евровидению за то, что доверили мне, Лауре и Алессандро вести мероприятие. До этой легендарной ночи на телеэкранах осталось всего 100 дней, — написал он в Instagram.

Судя по комментариям, еврофаны оценили выбор ведущих.

Это трио — сила!

Фантастически!

Мика? Ничего себе, я думала, он не любит Евровидение!

Отличный выбор! Будет интересно.

Лаура! Ура! — Пишут пользователи сети.

Напомним, что в 2022 году Евровидение пройдет в Турине (Италия), благодаря победе в прошлом году рок-группы Maneskin.

Кто выступит от Украины — пока неизвестно, поскольку финал нацотбора состоится 12 февраля, где за право представлять нашу страну поборются восемь участников.

К слову, ведущими национального отбора на Евровидение 2022 от Украины стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.