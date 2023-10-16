Фильм-концерт американской певицы Тейлор Свифт The Eras Tour собрал $95-97 млн в прокате США за первые выходные.

Об этом в воскресенье сообщили в киносети AMC Theaters. Это самые высокие кассовые сборы любого фильма-концерта за последние 50 лет.

Фильм Eras Tour приближается к рекорду октябрьского релиза Джокера, который в этом месяце 2019 года заработал $96,2 млн.

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По оценкам аналитиков, в других странах лента заработала от $31 до 33 млн, в результате чего ее общая касса на старте составляет от $126 до 130 млн.

— Это феноменальная цифра. Провести первые выходные для фильма-концерта в стиле блокбастера — это беспрецедентно, — сказал Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore.

Изначально фильм-концерт Тейлор Свифт собирались показать только на больших экранах Северной Америки, однако рекордные предварительные продажи билетов побудили певицу и AMC выпустить Eras Tour одновременно по всему миру.

Премьера ленты состоялась 13 октября, в том числе и в Украине.

До конца 2024 года запланировано глобальное турне Тейлор Свифт, которому пророчат звание самого масштабного — если продажи билетов достигнут $1,4 млрд, то певица побьет рекорд Элтона Джона с его прощальным туром.