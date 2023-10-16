Фільм-концерт американської співачки Тейлор Свіфт The Eras Tour зібрав $95-97 млн у прокаті США за перші вихідні.

Про це у неділю повідомили в кіномережі AMC Theaters. Це найвищі касові збори будь-якого фільму-концерту за останні 50 років.

Фільм Eras Tour наближається до рекорду жовтневого релізу Джокера, який цього місяця 2019 року заробив $96,2 млн.

Зараз дивляться

За оцінками аналітиків, в інших країнах стрічка заробила від $31 до 33 млн, внаслідок чого її загальна каса на старті становить від $126 до 130 млн.

– Це феноменальна цифра. Провести перші вихідні для фільму-концерту в стилі блокбастера – це безпрецедентно, – сказав Пол Дергарабедян, старший медіа-аналітик Comscore.

Спочатку фільм-концерт Тейлор Свіфт збиралися показати тільки на великих екранах Північної Америки, проте рекордні попередні продажі квитків спонукали співачку і AMC випустити Eras Tour одночасно по всьому світу.

Прем’єра стрічки відбулась 13 жовтня, зокрема й в Україні.

До кінця 2024 року заплановано глобальне турне Тейлор Свіфт, якому пророкують звання наймасштабнішого – якщо продажі квитків сягнуть $1,4 млрд, то співачка поб’є рекорд Елтона Джона з його прощальним туром.