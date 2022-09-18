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Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с фанаткой на концерте

18 сентября 2022, 23:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с фанаткой на концерте
Источник: Depositphotos

Испанский певец Энрике Иглесиас страстно поцеловался с фанаткой во время концерта в США.

Видео поцелуя артист обнародовал в собственном Instagram. Поклонница поднялась к нему на сцену для того, чтобы сделать фото, однако случилось непредсказуемое.

Женщина и исполнитель страстно поцеловались, певец же не сопротивлялся, обнял ее и взял за ягодицы. После артист вернулся на главную сцену, где продолжил радовать зрителей своими хитами.

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда Иглесиас целуется с фанатками.

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Напомним, Энрике почти 20 лет находится в отношениях с бывшей теннисисткой Анной Курниковой. Более того, пара воспитывает троих общих детей — пятилетних близнецов Николаса, Люси и двухлетнюю дочь Марию.

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