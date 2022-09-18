Іспанський співак Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою під час концерту в США.

Відео поцілунку артист оприлюднив у своєму Instagram. Шанувальниця піднялася до нього на сцену для того, щоб зробити фото, проте трапилося непередбачуване.

Жінка і виконавець пристрасно поцілувалися, співак же не чинив опір, обійняв її і взяв за сідниці. Згодом артист повернувся на головну сцену, де продовжив радувати глядачів своїми хітами.

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Варто зазначити, це не перший випадок, коли Іглесіас цілується з фанатками.

Нагадаємо, Енріке майже 20 років перебуває у стосунках із колишньою тенісисткою Анною Курніковою. Ба більше, пара виховує трьох спільних дітей — п’ятирічних близнюків Ніколаса, Люсі та дворічну доньку Марію.