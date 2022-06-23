Звезды украинского шоу-бизнеса представили песню Ми з України. Вместе с композицией исполнители презентовали клип.

На видео каждый артист предстал на разных локациях Украины и за ее пределами. Также показаны карды российско-украинской войны. В записи композиции взяли участие не только певцы, но и телеведущие.

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Среди звезд, кто спел Ми з України — Оля Полякова, Настя Каменских, Тина Кароль, Ольга Цыбульская, Злата Огневич, Владимир Остапчук, Наталия Могилевская, Юлия Санина, Фагот, Alekseev, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Dzidzio, Алексей Суханов, Melovin и Сергей Бабкин.

— Песня Ми з України создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины, — говорится в описании видео.

Авторами композиции стали украинские композиторы Артур Железняк и Маша Личи.