У украинской певицы и блогера Анны Тринчер случилась паническая атака. В это время девушка находилась в общественном месте, однако смогла все снять на телефон.

Анна рассказала, что во время панической атаки она была в торговом центре, где пыталась покушать, однако аппетита у нее не было. После ее начало трясти.

— Я пытаюсь себя успокоить, но ничего не получается. Я понимаю, что меня начинает охватывать истерика и трясутся руки. Я успеваю забежать в туалет, — написала Тринчер в Instagram.

Кроме того, Анна записала на видео свой приступ, которым поделилась с подписчиками. Однако отметила, что сделала это не для них, а для того, чтобы показать врачу.

На видео видно, как Тринчер пытается бороться с панической атакой и успокаивать себя, однако ничего не получается.

— Меня затягивает еще сильнее и всю трясет, — написала она.

Поклонники блогера разделились на два лагеря, кто-то благодарит Анну за то, что она освещает такие моменты, с которыми сталкиваются немалое количество людей.

Однако другие считают, что девушка все специально придумала, чтобы собрать охват.



Сама Анна объяснила это тем, что она блогер и съемка — это ее терапия. А сняла она это для того, чтобы помочь таким же как она.

Ранее Анна Тринчер дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV, в котором рассказала, что рассматривает возможность отправиться на Евровидение, а также поделилась мнением о пластической хирургии.