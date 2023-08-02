Певец Алексей Завгородний (Позитив) рассказал подробности о своей девушке. Как оказалась, его новая возлюбленная работает с детьми и танцует.

О своих отношениях артист не спешит рассказывать — по мнению Алексея, личное не должно превращаться в публичное.

— Это не ко времени. Я даже с бывшей женой не делал такого, чтобы оно было публичным. Даже когда свадьбу делали — журналы предлагали поставить нас на обложку. Но я отказывался, — заявил Позитив в интервью Славе Демину.

Певец также помечтал о свадьбе. По его мнению, идеальная церемония — это так, которая понравится его избраннице. Завгородний добавил, что роспись для него не очень важна — можно обойтись и гражданским браком.

— Не думаю, что штамп в паспорте важен. Это больше для родителей как стереотип создания семьи, — добавил Алексей.

Напомним, что Позитиву приписывают роман с Юлией Сахневич — украинским хореографом, с которой Алексей принимал участие в одном из танцевальных шоу. Еще зимой Алексея спросили об имени новой девушки, но он ушел от ответа — опровержений слухам о романе с Юлией он не дал. Сахневич также является режиссером-постановщиком первого детского танцевального спектакля в Украине.