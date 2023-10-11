Ангелина Усанова, которая представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023, призналась, что думала о суициде.

Такие мысли у нее были после потери важных отношений, а потому она точно знает, в какие игры с нами может играть наш разум.

— Когда голос говорит в голове: Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ни на что! Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь сначала, отстраивая себя пазл за пазликом. И легче сдаться! Легче поверить негативным мыслям! Легче чувствовать себя жертвой. Всегда легче сдаться, чем продолжать борьбу, — отметила Ангелина.

Добавляет, ее спасла надежда, что все будет хорошо, вера, что жизнь имеет смысл, и любовь, наполняющая каждую клеточку тела. Усанова поделилась опытом, отметив, что наш разум должен быть нашим другом.

Сейчас смотрят

— Жизнь стоит каждой секунды. И самоубийство — это никогда не выход. Берегите ментальную гигиену и заботьтесь о своих мыслях, как вы заботитесь о своем теле. Давайте будем благодарны за эту жизнь, ведь многие невинные люди ее теряют сейчас и мечтали бы иметь наши с вами проблемы, — подытожила Ангелина.

Напомним, в августе стало известно, что Мисс Украина Вселенная 2023 стала певица Ангелина Усанова. Она представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023, который состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Что известно об Ангелине Усановой — читайте в биографии на Фактах ICTV.

Фото: Ангелина Усанова