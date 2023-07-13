Эмили Блант взяла паузу в карьере: Я нужна своим детям

Американская актриса Эмили Блант заявила о паузе в карьере, чтобы провести больше времени со своей семьей. Артистка уже отказалась от работы в 2023 году.

Эмили хочет отдохнуть со своим мужем-актером Джоном Красински и двумя дочерями. Во время одного из подкастов ее спросили, как ей удается совмещать карьеру и материнство.

— Не всегда хорошо, знаете ли. Это одна из тех вещей, когда люди спрашивают: Как ты все успеваешь? Я никогда не чувствую, что делаю это правильно. Но в этом году я не работаю, — добавила Блант.

Напомним, что Хейзел и Вайолет родились в 2014 и 2016 годах, и после их рождения она снялась в культовых проектах — в двух фильмах Тихое место и в мини-сериале Англичане. На фоне этого звезда не хочет упускать моменты взросления своих детей, отвлекаясь на съемки.

— Я очень много работала в прошлом году, и моему старшему ребенку уже девять лет. Я просто чувствую, что их детство походит к концу. Мне необходимо быть рядом с ними, — добавила Блант.

Впрочем, некоторые звезды активно развивают свою карьеру в ожидании ребенка. Беременная Рианна показала себя в нижнем белье собственного бренда. Звезда позирует на фоне стеллажей с тканями в переливающемся коралловом бюстгальтере и стрингах.