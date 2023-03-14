Американская актриса Линдси Лохан беременна. Об этом звезда рассказала в Instagram, поделившись радостной новостью с поклонниками.

Это будет первый ребенок артистки, а его отцом станет Бадер Шаммас, с которым она жената уже больше года.

— Мы очень рады появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни! — заявила 36-летняя Линдси.

В соцсети Лохан разместила фотографию белого детского комбинезона с надписью “скоро родится”. В подписи было несколько эмодзи — сначала молитва и сердце, затем лицо ребенка и детская бутылочка.

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Последний раз звезду фотографировали 9 февраля на показе Christian Siriano в Нью-Йорке – тогда она появилась в одежде свободного кроя. Это дало возможность скрыть живот, который округлился.

Что касается ее публикаций в Instagram, то они все были выше груди, что делало невозможным подозрения в беременности.

О том, что артистка хочет стать матерью, стало известно еще в 2016 году, когда звезда дала откровенное интервью Vanity Fair. Правда, перед этим она хотела сняться в нескольких фильмах. Похоже, с карьерой вопрос решился.

Что касается отношений, то Лохан объявила о помолвке еще в ноябре 2021 года. Ее муж Бадер – непубличный человек, далекий от шоу-бизнеса, поэтому и информации о нем в сети не так много.