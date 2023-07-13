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Емілі Блант взяла паузу в кар’єрі: Я потрібна своїм дітям

13 Липня 2023, 15:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Емілі Блант
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Емілі Блант заявила про паузу в кар’єрі, щоб провести більше часу зі своєю сім’єю. Артистка вже відмовилася від роботи у 2023 році.

Емілі хоче відпочити зі своїм чоловіком-актором Джоном Красінскі та двома доньками. Під час одного з подкастів її запитали, як їй вдається поєднувати кар’єру та материнство.

– Не завжди добре, знаєте. Це одна з тих речей, коли люди запитують: Як ти все встигаєш? Я ніколи не відчуваю, що роблю це правильно. Але цього року я не працюю, – додала Блант.

Нагадаємо, що Гейзел і Вайолет народилися у 2014 і 2016 роках, і після їхнього народження вона знялася в культових проєктах – у двох фільмах Тихе місце і в мінісеріалі Англійці. На тлі цього зірка не хоче втрачати моменти дорослішання своїх дітей, відволікаючись на знімання.

– Я дуже багато працювала минулого року, і моїй старшій дитині вже дев’ять років. Я просто відчуваю, що їхнє дитинство добігає кінця. Мені необхідно бути поруч із ними, – додала Блант.

Утім, деякі зірки активно розвивають свою кар’єру в очікуванні дитини. Вагітна Ріанна показала себе в спідній білизні власного бренду. Зірка позує на тлі стелажів із тканинами в кораловому бюстгальтері, що переливається, і стрингах.

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Джерело
CNN
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