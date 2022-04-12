Американский актер Джонни Депп и актриса Эмбер Херд вновь встретились в суде.

Рассматривание многомиллионного иска Джонни Деппа о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд началось в понедельник утром, 11 апреля, в Вирджинии. Для слушания дела были выбраны семь присяжных и четыре заместителя.

58-летний Депп требует от 35-летней экс-возлюбленной $50 млн в качестве возмещения ущерба из-за статьи в The Washington Post, в которой она утверждала, что была жертвой домашнего насилия. Тем временем Херд подала встречный иск актера на $100 млн.

Ожидается, что судебный процес продлится шесть недель и будет настоящим шоу, ведь стороны заявили звездных свидетелей, среди которых Илон Маск, Пол Беттани и Джеймс Франко.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, однако уже через полтора года их брак распался. Актриса обвинила мужа в физическом насилии.

Также Деппа обязали выплатить ей $7 млн. После разрыва Эмбер Херд написала статью для колонки The Washington Post, в которой назвала себя “жертвой домашнего насилия”.

Ранее Джонни уже подавал иск в суд, в котором требовал от бывшей возлюбленной $50 млн, однако дело было проиграно.