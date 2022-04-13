Акторка Ембер Герд звинуватила голлівудського актора Джонні Деппа в зґвалтуванні.

Адвокат Ембер у залі суду заявив, що Депп вчинив сексуальне насильство над Герд, використовуючи пляшку лікеру.

Жахливий інцидент стався нібито в 2016 році в Австралії. Депп нібито прийняв близько 10 пігулок екстазі, зірвав нічну сорочку Герд, валяв її по підлозі, бив руками та ногами.

– Потім він проникнув у неї пляшкою з-під лікеру – у цьому і є Джонні Депп, про якого ви чуєте у цій справі, – сказав адвокат Ембер.

Сам актор у цей час заперечливо махав головою. Також його захист зазначив, що єдина травма, яка була підтверджена медичним висновком, була в Деппа.

– Єдиним медичним висновком про травму під час їхніх стосунків було серйозне ушкодження, отримане містером Деппом під час сварки незабаром після їхнього весілля, коли пара перебувала в Австралії. Тоді Ембер кинула в нього пляшку, яка потрапила в руку та відрубала шматочок пальця, – зазначив адвокат Джонні.

Нагадаємо, що 11 квітня Джонні Депп та Ембер Герд знову зустрілися в суді. 58-річний актор вимагає від 35-річної екс-коханої $50 млн як відшкодування збитків через статтю в The Washington Post, в якій вона стверджувала, що була жертвою домашнього насильства. Тим часом, Герд подала зустрічний позов Деппу на $100 млн.