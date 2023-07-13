Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал скандальный законопроект об английском в кинематографе. По его словам, экспериментов по замену украинского дубляжа на титры не может быть.

Политик напомним, что двуязычие не является конституционным, а единственный государственный язык – украинский. На это указывает Конституция Украины 1996 года и решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года о признании конституционным закона о языке. Однако, никто не запрещает использовать и английский язык.

— Это можно делать по согласию сторон и ради конкретных задач. Например — проведение международных мероприятий в сферах медицины, образования, науки и тому подобное. Уже на следующей неделе комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики будет рассматривать этот законопроект о кинематографе и будет настаивать на защите прав граждан на украинский язык, — прокомментировал ситуацию Кремень

Политик заверил, что экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа на титры быть не может.

Напомним, что вокруг законопроекта №9432 появились активные обсуждения касательно показа англоязычного кино только в оригинале. В сети большинство пользователей разделилось на 2 лагеря — одни шутят, что у нас еще есть время выучить украинский до 2027 года, а другие выступают за сохранение украинского дубляжа, ведь это часть нашей культуры и наш родной язык.