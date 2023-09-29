Певица Ани Лорак, сбежавшая и з Украины в Россию, снова возмутила циничным поступком. В РФ предательница развлекала россиян песнями на украинском языке на фоне своего дня рождения.

Так, Лорак организовала концерт в Подмосковье, где на 45-й день рождения решила порадовать своих друзей-путинистов. Моменты с выступления она выложила в Instagram.

Так, в своих публикациях она показала, как поет на сцене в компании своих друзей-артистов, которые также активно поддерживают войну в Украине и действия Путина, а именно — с Киркоровым и пианистом Качером. На сцене также появилась и ее дочь — София Налчаджиоглу. В ее репертуаре были как новые песни, так и старые. Причем последние известны и украинцам. К примеру, Лорак исполнила песню Без тебе, которую пела еще в Украине до побега в РФ.

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Примечательно, что своим выступлением она помогает оккупантам — часть средств с проданных биллетов пойдут на содержание депортированных из Украины детей фондам в РФ. Буквально перед своим выступлением артистка дала интервью, где призналась, что помогает стране-террористу красть детей из Украины — речь идет о детях-сиротах и беженцах из Запорожской области и Донбасса. Впрочем, если дети не на территории Украины, значит, их депортировали в РФ.

Сама же Лорак призналась, что не понимает, за что ее хейтят в Украине. Предательница считает, что такое возмущение людей безосновательное, а грубые слова ее ранят.