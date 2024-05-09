Израиль на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Эден Голан. Она исполнила песню Hurricane во время второго полуфинала.

Что известно о представительнице Израиля Эден Голан и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.

Кто такая Эден Голан: биография

Артистка родилась и выросла в Кфар-Саби. Ее родители имеют латвийское и украинское происхождение. Голан с 9 лет начала заниматься вокалом, а еще через год пошла на художественную гимнастику. У нее за плечами немало конкурсов, соревнований и наград.

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В пятилетнем возрасте Эден переехала с семьей в Москву, где отец нашел работу. Она признавалась, что в России ей было нелегко, ведь она часто сталкивалась с проявлениями антисемитизма. Однако девушка прожила в РФ до 2022 года, пока не вернулась с семьей в Израиль.

В 2015 году она боролась за право представлять Россию на Детском песенном конкурсе Евровидение. Через три года Голан приняла участие в музыкальном талант-шоу. После этого российский продюсер пригласил ее в женскую поп-группу. Там она работала два года.

После возвращения в Израиль в сотрудничестве с литовским продюсером Lucky Luke певица дебютировала с синглом Ghost Town и продолжила строить музыкальную карьеру. Ее стиль охватывает поп, соул и R&B. Эден Голан вдохновляется Бейонсе, Арианой Гранде, Джесси Джеем, RAYE, Уитни Хьюстон и Джастином Тимберлейком.

С песней для Евровидения 2024 у артистки сначала не задалось, ее даже хотели дисквалифицировать. Ведь в названии песни Октябрьский дождь организаторы конкурса увидели политический подтекст — именно в октябре 2023 года ХАМАС атаковал Израиль. Были претензии и к самому тексту. Поэтому теперь певица будет выступать с композицией Hurricane.

Перевод песни Эден Голан — Hurricane

Ураган

Автор моей симфонии

Поиграй со мной.

Посмотри в мои глаза и увидишь

Люди уходят, но никогда не прощаются.

Кто-то украл луну этой ночью.

Забрал мой свет.

Все стало черно-белым.

Кто тот дурак, который сказал вам, что мальчики не плачут?

Часами, часами, появляется сила.

Жизнь — не игра, но она наша.

А время бешено бежит.

С каждым днем я теряю рассудок.

Держась в этой таинственной погоне.

Танцую во время шторма.

Мне нечего скрывать

Возьми все и оставь мир позади

Обещай, что обнимешь меня снова.

Я все еще сломлена этим ураганом.

От этого урагана.

Живу в фантазии, в экстазе.

Все должно было случиться.

Мы пройдем, но любовь никогда не умрет.

Часы и часы, она дает нам силы.

Жизнь — не игра, но она наша.

А время бешено бежит.

Каждый день я теряю рассудок.

В этой таинственной погоне.

Танцую во время шторма.

Мне нечего скрывать

Возьми все и оставь мир позади

Обещай, что обнимешь меня снова.

Я все еще сломлена этим ураганом.

От этого урагана.

Lo tzarich milim gdolot (Не надо больших слов)

Rak tfilot (Только молитвы)

Afilu eem kashe lirrot (Даже если это трудно увидеть)

Tamid ata masheer li or echad katan (Ты всегда оставляешь один единственный свет)

Эден Голан — Hurricane: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Эден Голан