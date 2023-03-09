Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что лишилась опеки над сыном из-за сцены в фильме Основной инстинкт во время судебного процесса с бывшим супругом.

По словам звезды, судья в ее деле о разводе в 2004 году спросил четырехлетнего мальчика, знал ли он, что его мать снимается в эротическом фильме.

— Я потерял опеку над своим ребенком… Очевидное злоупотребление со стороны системы, так как почему-то считалось, что можно судить о том, каким родителем является человек, по тому, в каких фильмах он снимается, — сказала Шэрон.

Стоун подчеркнула, что в те времена ее роль стала неким вызовом, однако сейчас она безобидна, поскольку в кино и на телевидении все чаще изображаются сцены интимного характера.

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— Люди ходят вообще голыми по обычному телевидению, и вы видели, пожалуй, 16 долю секунды моего возможного обнажения — и я потеряла опеку над своим ребенком. Вы шутите? — подчеркнула актриса.

По ее словам, решение судьи способствовало тому, что в конце того же года ее госпитализировали с проблемами с сердцем.