Поклонники анимации и фильмов компании Дисней удивились, услышав в короткометражке Однажды в студии голос актера Робина Уильямса. В свое время именно он подарил звучание культовому персонажу — Джину из мультфильма Алладдин.

Уильямс ушел из жизни в 2014 году, поэтому фанаты предположили, что для озвучки студия использовала искусственный интеллект. По словам продюсера Иветт Мерино, в этом не было необходимости. В короткометражке Джин говорит настоящим голосом Робина Уильямса, поскольку это звук из записей, которые актер сделал до своей смерти.

— Во время записей для любого анимационного фильма мы делаем различные дубли. Поэтому мы нашли и использовали старую запись с текстом, который очень хорошо вписывался в новый фильм, — пояснила Мерино.

Продюсер добавила, что для этого студия получила разрешение на использование записи от наследников покойного актера. Также она отметила, что появление Джина в видео было ключевым моментом для всей команды.

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— Джин — очень важный персонаж для многих из нас. Он — часть нашей истории, нашего наследия, — поделился режиссер которкометражки Дэн Абрахам.

Продюсер Брэд Симонсен отметил, что компания категорически против использования искусственного интеллекта. Его даже запрещено использовать в помещениях студии. Именно поэтому главное место в фильме отведено аниматорам, которые творили в 2D, создавая персонажей вручную.