Американская Академия звукозаписи вводит новые правила получения музыкальной премии Грэмми. Одно из них касается использования искусственное интеллекта.

Так, работа, в которой нет человеческого авторства, не подходит ни для одной категории. Однако работа, в которой используются элементы ИИ, имеет право на участие, только если у нее есть создатель-человек.

В дополнение к правилу ИИ Академия звукозаписи объявила, что были внесены изменения и в другие категории. Теперь, чтобы выиграть номинацию в категории Альбом года, автор музыки должен написать не менее 20% работы.

Сюда входят все зачисленные артисты, известные исполнители, авторы песен, продюсеры, инженеры, микшеры и инженеры по мастерингу. Для сравнения, ранее любой, кто работал над альбомом, мог получить номинацию.

Также раньше, чтобы быть номинированным в категории Лучший музыкальный фильм, 50% документальных материалов должны были быть основаны на перформансе. Сейчас Академия звукозаписи сняла это требование.