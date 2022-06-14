Известная американская певица Леди Гага хочет сыграть Харли Квинн в сиквеле Джокера. Знаменитость планирует присоединиться к продолжению культовой картины, взяв на себя одну из главных ролей — для этого ведутся переговоры с Warner Bros.

Информация о появлении в фильме Харли Квинн появилась после публикации обложки сценария от режиссера Тодда Филлипса. Тогда стало известно, что рабочее название картины — Безумие для двоих.

Леди Гага уже работал с Филлипсом — он снял картину Звезда родилась, где певица сыграла главную роль, за что и была номинирована на Оскар.

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В будущем фильме Гага сыграет бывшего врача в психиатрической лечебнице Аркхем, куда попадает Джокер. Предыстория появления персонажа пока неизвестна — возможно, создатели картины захотят изменений.

Ради певицы могут переделать и формат фильма — в нем могут появиться элементы мюзикла. Пока Джокер 2 существует лишь на бумаге — работу над картиной еще не начинали. Сейчас Warner Bros. нужно заключить сделку с актером Хоакином Фениксом, который сыграет главного героя.

Впервые информация о продолжении Джокера появилась еще в 2019 году — после успешного проката первой части Warner Bros. заявила о планах создать сиквел. Официально о работе над картиной стало известно только 8 июня 2022 года, когда это подтвердил Тодд Филлипс.