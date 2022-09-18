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Джо Байден и другие политики прибыли в Лондон на похороны Елизаветы II

18 сентября 2022, 20:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джо Байден и другие политики прибыли в Лондон на похороны Елизаветы II
Источник: Depositphotos

Президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие мировые политики прибыли на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II.

Тысячи людей выстроились в воскресенье, 18 сентября, в холодную погоду вдоль реки Темзы, чтобы отдать последнее уважение дольше всего правящему монарху Британии, лежащей сейчас в Вестминстер-Холле.

Президент Байден выразил свое почтение перед запланированным приемом, устроенным королем Чарльзом III.

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Ее восемь внуков, в том числе принцы Уильям и Гарри, прошлой ночью недолго стояли у гроба.

Ожидается, что миллионы людей будут наблюдать за похоронами, а толпы соберутся возле Вестминстера, чтобы занять заветное место из-за чего в центре Лондона возможны беспорядки.

Власти Великобритании ожидают, что в столицу Англии прибудут от 750 тыс. до миллиона человек. Более того, около 250 дополнительных поездов будут курсировать в день похорон, 19 сентября.

— Я не думаю, что столица переживала нечто подобное. Меры безопасности такие, как будто мы организуем марафон, карнавал в Ноттинг-Хилле, королевские свадьбы и Олимпийские игры одновременно, — сказал мэр Лондона Садик Хан.

Напомним, со среды, 14 сентября, гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле. За это время дань памяти ей отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа, которые выстояли многокилометровые очереди.

8 сентября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

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Источник
The Washington Post The Guardian
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Єлизавета ІІ Джо Байден похорони
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