Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн та інші світові політики прибули на прощання з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ.

Тисячі людей вишикувалися в неділю, 18 вересня, в холодну погоду вздовж річки Темзи, щоб віддати останню повагу найдовшому правлячому монарху Британії, що зараз лежить у Вестмінстер-холі.

Президент Байден висловив свою повагу перед запланованим прийомом, влаштованим королем Чарльзом III.

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President Joe Biden joins world leaders in Westminster Hall to view The Queen’s coffin Lying-in-State https://t.co/qmzi1YVsjM — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

Її вісім онуків, у тому числі принці Вільям і Гаррі, минулої ночі недовго стояли біля труни.

Очікується, що мільйони людей спостерігатимуть за похороном, а натовпи зберуться біля Вестмінстера, щоб зайняти заповітне місце через що в центрі Лондона можливі заворушення.

Влада Великої Британії очікує, що до столиці Англії прибуде від 750 тис. до мільйона людей. Ба більше, близько 250 додаткових поїздів курсуватимуть у день похорону, 19 вересня.

– Я не думаю, що столиця переживала щось подібне. Заходи безпеки такі, ніби ми організовуємо марафон, карнавал у Ноттінг-Гіллі, королівські весілля та Олімпійські ігри одночасно, – сказав мер Лондона Садік Хан.

Нагадаємо, з середи, 14 вересня, труна з тілом Єлизавети II виставлена ​​для прощання у Вестмінстер-холі. За цей час данину пам’яті їй віддали тисячі британців та людей з-за кордону, які вистояли багатокілометрові черги.

8 вересня стало відомо, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла. Їй було 96 років.