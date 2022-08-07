Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Тема Украины не должна быть забыта: Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским

7 августа 2022, 20:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тема Украины не должна быть забыта: Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским
Источник: Depositphotos

Американская актриса Джессика Честейн встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии с актрисой появились в Telegram-канале политика.

Сейчас смотрят

— Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку, — говорится под кадрами.

Во время общения с Джессикой Владимир Зеленский сказал, что для нас сейчас важно, чтобы тема Украины в мире не забывалась.

— Сейчас для нас это очень важно и это то, что могут сделать известные люди… У нас есть возможность влиять и доносить людям то, что тут происходит. Вопрос не только в оружии, оружие — на поле боя, большой дефицит в гуманитарной и медицинской помощи, — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Джессика Честейн приехала в Украину. Звезда фильма Опасная игра Слоун прибыла в Киев на поезде. Она побывала в детской больнице Охматдет.

Известно, что актриса также запланировала поездку в Ирпень.

Читайте также:
Тема Украины не должна быть забыта: Джессика Честейн встретилась с Владимиром ЗеленскимМир увидит всю правду о войне: Шон Пенн снова встретился с Зеленским

Теги
актриса Владимир Зеленский Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь