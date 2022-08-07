Американская актриса Джессика Честейн встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии с актрисой появились в Telegram-канале политика.

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— Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку, — говорится под кадрами.

Во время общения с Джессикой Владимир Зеленский сказал, что для нас сейчас важно, чтобы тема Украины в мире не забывалась.

— Сейчас для нас это очень важно и это то, что могут сделать известные люди… У нас есть возможность влиять и доносить людям то, что тут происходит. Вопрос не только в оружии, оружие — на поле боя, большой дефицит в гуманитарной и медицинской помощи, — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Джессика Честейн приехала в Украину. Звезда фильма Опасная игра Слоун прибыла в Киев на поезде. Она побывала в детской больнице Охматдет.

Известно, что актриса также запланировала поездку в Ирпень.