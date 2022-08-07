Голливудская актриса и продюсер Джессика Честейн приехала в Украину. Звезда фильма Опасная игра Слоун посетила Киев.

В украинскую столицу Джессика приехала на поезде, что видно по видео, которое появилось в сети. Она побывала в детской больнице Охматдет, где посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят там лечение.

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В планах у Честейн также поездка в Ирпень и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Отметим, что многие мировые звезды с начала полномасштабной войны посетили Украину. Так, например, ранее побывал в Гостомеле миллиардер Ричард Брэнсон.

Британский предприниматель интересовался аэродромом ГП Антонов и возможностями его восстановления.