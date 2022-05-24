Музыкальный продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) презентовал новый трек под названием Наші надавали раші. Композицию музыкант посвятил ВСУ и украинцам.

В песне Потап читает рэп о мужестве и храбрости наших воинов, которые защищают родную землю, а также о предстоящей победе. Вместе с треком он презентовал и клип — кадры с украинскими защитниками и военной техникой сменяются пейзажами из разных мест Украины.

Сейчас смотрят

— Сейчас, как никогда, им нужна наша поддержка, истощенные тремя месяцами войны наши казаки, герои, защищают каждый метр нашей Родины! Враг бросил все силы на нас, но Украина победит! Слава ВСУ! Они лучшие, — написал продюсер в Instagram.

Отметим, что во время начала полномасштабного вторжения Потап вместе со своей супругой, певицей Настей Каменских оказался за границей. Сейчас звездные супруги тоже находятся там, откуда ведут активную информационную борьбу, освещая события в Украине.

Также они принимают участие в благотворительных концертах.