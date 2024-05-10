Канадский певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер впервые станут родителями. Радостной новостью они поделились в Instagram.

Хейли Бибер беременна — что известно

Звездные супруги опубликовали серию фотографий, на которых Хейли позирует в кружевном полупрозрачном наряде, подчеркивающем ее округлый животик. Свой образ модель дополнила длинным платком и солнцезащитными очками.

Бибер отдал предпочтение кэжуал-стилю. На некоторых кадрах можно увидеть, как Джастин фотографирует возлюбленную, которая держится рукой за животик.

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На каком месяце беременности находится Хейли и кто у них родится — пока неизвестно. Отметим, что Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года. Через год пара устроила масштабное празднование.

Недавно о своей беременности рассказала украинская певица Ирина Федишин. Звезда ждет третьего ребенка. Новостью она поделилась в клипе на песню Секрет.