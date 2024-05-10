Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Джастин Бибер впервые станет отцом: трогательные кадры с беременной Хейли

10 мая 2024, 09:35
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Джастін Бібер, Гейлі Бібер
Источник: Getty Images

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер впервые станут родителями. Радостной новостью они поделились в Instagram.

Хейли Бибер беременна — что известно

Звездные супруги опубликовали серию фотографий, на которых Хейли позирует в кружевном полупрозрачном наряде, подчеркивающем ее округлый животик. Свой образ модель дополнила длинным платком и солнцезащитными очками.

Бибер отдал предпочтение кэжуал-стилю. На некоторых кадрах можно увидеть, как Джастин фотографирует возлюбленную, которая держится рукой за животик.

Сейчас смотрят

На каком месяце беременности находится Хейли и кто у них родится — пока неизвестно. Отметим, что Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года. Через год пара устроила масштабное празднование.

Недавно о своей беременности рассказала украинская певица Ирина Федишин. Звезда ждет третьего ребенка. Новостью она поделилась в клипе на песню Секрет.

Читайте также:
Марія ЯремчукПевица Мария Яремчук беременна: подробности

Теги
вагітність Джастин Бибер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь