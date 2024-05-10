Канадський співак Джастін Бібер та його дружина, модель Гейлі Бібер уперше стануть батьками. Радісною новиною вони поділилися в Instagram.
Гейлі Бібер вагітна – що відомо
Зіркове подружжя опублікувало серію світлин, на яких Гейлі позує в мереживному напівпрозрому вбранні, що підкреслює її округлий животик. Свій образ модель доповнила довгою хусткою і сонцезахисними окулярами.
Бібер надав перевагу кежуал стилю. На деяких кадрах можна побачити, як Джастін фотографує кохану, яка тримається рукою за животик.
На якому місяці вагітності перебуває Гейлі та хто у них народиться – наразі невідомо. Зазначимо, що Джастін та Гейлі одружилися у вересні 2018 року. Через рік пара влаштувала масштабне святкування.
Нещодавно про свою вагітність розповіла українська співачка Ірина Федишин. Зірка чекає на третю дитину. Новиною вона поділилася у кліпі на пісню Секрет.