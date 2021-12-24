Дизеля к Новому году готовы! Какие елки у Сморигина, Мотрук и Крутоголова

Год Тигра совсем близко — практически каждая украинская семья уже нарядила праздничную елку. Актеры Дизель Шоу уже подготовились к празднованию Нового года.

Какие новогодние елки у них в этом году, смотрите в подборке.

Атмосфера праздника уже царит в доме Евгения Сморигина. Актер украсил новогодними гирляндами двор и елку.

— Мы специально посадили перед домом елку, чтобы каждый год не рубить живую. Всей семьей заранее украшаем ее уличными гирляндами и это очень красиво выглядит, — рассказывает Женя.

В доме актер также ставит елку, но искусственную. Наряжать ее – уже сложившаяся семейная традиция.

Не отстает от своего коллеги и Юлия Мотрук. И помощников у нее тоже хватает.

— У нас с мужем уже сформировалась традиция: на День Святого Николая мы ставим елку и вместе ее наряжаем. В этом деле нам помогает наш кот Михаил. Помогает в прямом смысле – не заваливает ее, как любят это делать остальные коты. Настоящий ценитель праздников, — гордится своим воспитанником Юля.

Рукотворную красоту любят и в доме Егора Крутоголова. Художественный руководитель Дизель Студио рассказывает, что украшать елку заранее – традиция его семьи.

— Мы хотели украсить елку и возле дома – у нас большая растет, метров 10. Но когда я узнал, что это стоит, как новый телефон – решил лучше купить жене новый телефон. Мы еще хотим украсить террасу возле дома и пригласить друзей на праздник. Будет очень красиво и весело.

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