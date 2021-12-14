Звезды шоу-бизнеса уже во всю готовятся к зимним праздникам. Устанавливают елки, украшают дома, подготавливают подарки и планируют отпуска с семьей.

До Нового года еще более двух недель, однако некоторые селебрити уже установили праздничное дерево и нарядили его. Какие елки у звезд в этом году — далее в материале.

Новогоднее настроение царит уже в доме ведущего телеканала СТБ Григория Решетника. У супругов искусственная заснеженная литая ель, которая украшена в белых и синих тонах.

Жена Григория Кристина отметила, что по особенному любит некое ощущение праздника.

— Люблю этот запах мандарин, украшение елки, смех детей, встречу с родными за одним столом и выбор подарков к праздникам, — написала Кристина в Instagram.

Установила новогоднее дерево уже и семья певицы Светланы Тарабаровой. Артистка отметила, что украшают елку они все вместе, поскольку это является традицией.

Светлана также сказала, что с детства приучает детей не портить лес, поэтому дерево у них искусственное.

— Не следим за модой украшения елок… Это не моя тема, я за собственные традиции, где игрушки для нас больше чем украшения… Елка — это как фотоальбом самых теплых моментов, — сказала Тарабарова.

Певица Наталья Могилевская уже также похвасталась елкой, правда, пока лишь настольной. Маленькое праздничное дерево украшают прозрачные шары.

— У меня уже Новый год, — написала под фото исполнительница.

Впервые в новом доме поставили елку и звездные супруги — Настя Каменских и Потап.

По словам Насти, это их первая елка именно в этом помещении, поскольку за окном растет много живых и она всегда украшала только камин, лестницы и другие предметы.

Однако в 2021 году Каменских захотела, чтобы новогоднее дерево красовалось у них в доме. Елка Насти и Потапа украшена в красных, белых и золотых тонах.

Праздничная атмосфера еще с начала декабря царила в доме украинской певицы Ани Лорак, которая проживает в России. Искусственная елка певицы украшена в золотых и красных оттенках, что правда наряжала ее не сама артистка, а специальная компания.

Кроме того, остальные части дома и двор украшены в едином стиле.

— А у нас дома уже праздничное настроение на всю, — написала Ани Лорак.

Певице Вере Брежневой в этом году захотелось необычной елки, по крайней мере об этом сказала сама артистка.

Она нарядила деревянную треугольную конструкция, обтянув ее ниткой и украсив игрушками.