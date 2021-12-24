Дизелі до Нового року готові! Які ялинки у Сморігіна, Мотрук і Крутоголова

Рік Тигра зовсім близько – чи не кожна українська родина вже вбрала святкову ялинку. Актори Дизель Шоу вже підготувалися до святкування Нового року.

Які новорічні ялинки в них цього року, дивіться у добірці.

Атмосфера свята вже панує у домі Євгена Сморігіна. Актор прикрасив новорічними гірляндами двір та ялинку.

– Ми спеціально посадили перед будинком ялинку, аби щороку не рубати живу. Усією сім’єю заздалегідь прикрашаємо її вуличними гірляндами, і це має дуже гарний вигляд, – розповідає Женя.

У будинку актор також ставить ялинку, але штучну. Прикрашати її – щорічна сімейна традиція.

Не відстає від свого колеги Юлія Мотрук. І помічників у неї також вистачає.

– У нас із чоловіком уже сформувалася традиція: на День Святого Миколая ми ставимо ялинку та разом її вбираємо. У цій справі допомагає наш кіт Михайло. Допомагає у сенсі – не завалює її, як люблять це робити інші коти. Справжній поціновувач свят, – пишається своїм вихованцем Юля.

Рукотворну красу люблять і у домі Єгора Крутоголова. Художній керівник Дизель Студіо розповідає, що прикрашати ялинку заздалегідь – традиція сім’ї.

– Ми хотіли прикрасити ялинку і біля будинку – у нас велика росте, метрів 10. Але коли я дізнався, що це коштує як новий телефон – вирішив краще купити дружині новий телефон. Ми ще хочемо прикрасити терасу біля будинку та запросити друзів на свято. Буде дуже красиво та весело.

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