Телеведущая Лилия Ребрик, которая ждет третьего ребенка, ответила хейтерам, решившим прокомментировать ее желание стать многодетной мамой.

— Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы откосить от армии или уехать за границу, что с вами? — поинтересовалась актриса.

Лилию возмутило, что некоторые из ее подписчиков рассматривают рождение ребенка как выгоду и инструмент достижения чего-то. Поэтому ведущая поставила критикам вопрос об их жизненных принципах и посоветовала воспринимать мир через сердце, а не через выгоду.

— Люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И так — в своей родной стране!” — отметила Лилия Ребрик.

Артистка предположила, что в случае более поздней беременности хейтеры давали бы оценки еще активнее. При этом Ребрик предупредила, что комментарии не будет удалять, потому что “любит читать фантастические версии”. Однако, пригрозила баном особо рьяным критикам.

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Фото: Лилия Ребрик