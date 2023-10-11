Телеведущая Лилия Ребрик рассказала, где планирует рожать третьего ребенка и призналась, рассматривают ли они заграницу.

По словам Ребрик, она хочет, чтобы ребенок появился на свет в Украине, поскольку для нее это очень важно. Мыслей рожать в другой стране не было.

— Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными, — поделилась Лилия.

Напомним, недавно стало известно, что Лилия Ребрик беременна третьим ребенком.

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Этой новостью она поделилась в Instagram, обнародовав серию фото со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким, а также дочерями Дианой и Полиной.

Фото: Лилия Ребрик