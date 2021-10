Киностудия Legendary Pictures анонсировала выход фильма Дюна 2. Режиссером будет создатель первой части Дени Вильнев, а производство картины начнется уже в 2022 году.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

