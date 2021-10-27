Киностудия Legendary Pictures анонсировала выход фильма Дюна 2. Режиссером будет создатель первой части Дени Вильнев, а производство картины начнется уже в 2022 году.

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Также стало известно, что премьера запланирована на 20 октября 2023 года. Новость о разработке продолжения появилась после выхода первой части в прокат.

Картину признали успешной, и об этом говорят не только критики, но и кассовые сборы — за первый уикэнд кинопроката в США фильм Дюна собрал $40 млн, а мировой прокат уже превысил $220 млн.

В теории, компания Legendary Pictures сможет выпустить огромное количество частей по вселенной Дюны — писатель Фрэнк Герберт создал шесть книг серии — Дюна, Мессия Дюны, Дети Дюны, Бог-император Дюны, Еретики Дюны и Капитул Дюны.

Напомним, что первый фильм Дени Вильнев по этой вселенной должен был выйти еще в 2020 годе. Однако из-за пандемии Warner Bros. изменила планы, и картина появилась в кинотеатрах лишь в октябре 2021 года. Также проект показали и на HBO Max, но даже это не помешало успеху в кинотеатрах.

Ранее режиссер фильма заявил, что работа над второй частью начнется в случае успеха первой картины. Теперь после сообщения от Legendary Pictures стало понятно, что вторая часть все же появится в кинотеатрах.