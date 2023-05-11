Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Спасибо вам! Представительница Литвы на Евровидении 2023 обратилась к украинцам

12 мая 2023, 02:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Моника Линките

Представительница Литвы на Евровидении 2023 — певица Моника Линките обратилась к украинцам, поблагодарив их за то, что они борются за свободу каждого.

Говорит, в этот жестокие период Литва чувствует, что мы как братья и сестры. Также отмечает, у нее есть много друзей в Украине, в том числе и тех, с которыми она познакомилась при печальных обстоятельствах. Об этом Моника рассказала во время пресс-конференции после второго полуфинала Евровидения 2023.

— Я обрела друзей через войну и это очень грустно. Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Спасибо вам за каждого. Слава Украине, — подчеркнула представительница Литвы.

Напомним, 9 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2023. 11 мая прошел второй, финал запланирован на 13 мая.

Украину на конкурсе представляет дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel. 

Читайте также:
TvorchiНовые костюмы и звучание: Tvorchi впервые показали номер для Евровидения 2023

Теги
Евровидение Литва Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь