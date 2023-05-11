Представительница Литвы на Евровидении 2023 — певица Моника Линките обратилась к украинцам, поблагодарив их за то, что они борются за свободу каждого.

Говорит, в этот жестокие период Литва чувствует, что мы как братья и сестры. Также отмечает, у нее есть много друзей в Украине, в том числе и тех, с которыми она познакомилась при печальных обстоятельствах. Об этом Моника рассказала во время пресс-конференции после второго полуфинала Евровидения 2023.

— Я обрела друзей через войну и это очень грустно. Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Спасибо вам за каждого. Слава Украине, — подчеркнула представительница Литвы.

Напомним, 9 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2023. 11 мая прошел второй, финал запланирован на 13 мая.

Украину на конкурсе представляет дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel.