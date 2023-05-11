Представниця Литви на Євробаченні 2023 – співачка Моніка Лінкіте звернулася до українців, подякувавши їм за те, що вони борються за свободу кожного.

Каже, у цей жорстокі період Литва відчуває, що ми наче брати і сестри. Також зазначає, у неї є багато друзів в Україні, зокрема й тих, з якими вона познайомилася за сумних обставин. Про це Моніка розповіла під час пресконференції після другого півфіналу Євробачення 2023.

– Я знайшла друзів через війну і це дуже сумно. Я хочу подякувати кожному українцю, який бореться за свободу всіх, оскільки це не тільки ваша свобода, а й свобода всієї Європи. Дякую вам за кожного. Слава Україні, – наголосила представниця Литви.

Нагадаємо, 9 травня відбувся перший півфінал Євробачення 2023. 11 травня пройшов другий, фінал заплановано на 13 травня.

Україну на конкурсі представляє дует Tvorchi з піснею Heart of Steel.