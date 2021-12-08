В США прошла церемония вручения премии зрительских симпатий People’s Choice Awards 2021. В этом году лауреатами стали американские актеры Дуэйн Джонсон, Скарлетт Йоханссон и британец Том Хиддлстон.

Мероприятие состоялось в Санта-Монике – пригороде Лос-Анджелеса. На церемонии собрались сотни деятелей музыкальной, теле- и киноиндустрии.

Так, Скарлетт Йоханссон удостоена премии в номинации Любимая драматическая киноактриса, а кинолента Черная вдова (Black Widow, 2021) с ней в главной роли была признана лучшим фильмом года.

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон получил сразу три награды. Он стал победителем в номинациях Лучший комедийный актер, Лучший киноактер, а также получил звание Народного чемпиона.

Британский актер Том Хиддлстон стал лучшим актером в категории телешоу. К победе в номинации его привела роль в сериале Локи.

Напомним, что премия People’s Choice Awards была организована в 1975 году. Победители определяются в 40 категориях среди музыкантов, а также актеров кино и телевидения.

До 2005 года лауреаты определялись с помощью социального опроса, который проводила компания Gallup. Но потом победителей начали выбирать с помощью онлайн-голосования.

Лидером по количеству премий остается телеведущая Эллен ДеДженерес – за все время проведения премии она была награждена 25 раз.