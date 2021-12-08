У США пройшла церемонія вручення премії глядацьких симпатій People’s Choice Awards 2021. Цьогоріч лауреатами стали американські актори Двейн Джонсон, Скарлетт Йогансон та британець Том Гіддлстон.

Захід відбувся у Санта-Моніці – передмісті Лос-Анджелеса. На церемонії зібралися сотні діячів музичної, теле- та кіноіндустрії.

Так, Скарлетт Йоганссон удостоєна премії у номінації Улюблена драматична кіноакторка, а кінострічка Чорна вдова (Black Widow, 2021) з нею у головній ролі була визнана найкращим фільмом року.

Американський актор і рестлер Двейн Джонсон отримав відразу три нагороди. Він став переможцем у номінаціях Найкращий комедійний актор, Найкращий кіноактор, а також отримав звання Народного чемпіона.

Британський актор Том Гіддлстон став найкращим актором у категорії телешоу. До перемоги у номінації його привела роль у серіалі Локі.