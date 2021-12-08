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Двейн Джонсон і Скарлетт Йогансон: переможці премії People’s Choice Awards 2021

8 Грудня 2021, 10:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
People's Choice Awards
Джерело: Getty Images

У США пройшла церемонія вручення премії глядацьких симпатій People’s Choice Awards 2021. Цьогоріч лауреатами стали американські актори Двейн Джонсон, Скарлетт Йогансон та британець Том Гіддлстон.

Захід відбувся у Санта-Моніці – передмісті Лос-Анджелеса. На церемонії зібралися сотні діячів музичної, теле- та кіноіндустрії.

Так, Скарлетт Йоганссон удостоєна премії у номінації Улюблена драматична кіноакторка, а кінострічка Чорна вдова (Black Widow, 2021) з нею у головній ролі була визнана найкращим фільмом року.

Американський актор і рестлер Двейн Джонсон отримав відразу три нагороди. Він став переможцем у номінаціях Найкращий комедійний актор, Найкращий кіноактор, а також отримав звання Народного чемпіона.

Британський актор Том Гіддлстон став найкращим актором у категорії телешоу. До перемоги у номінації його привела роль у серіалі Локі.

Нагадаємо, що премія People’s Choice Awards була організована у 1975 році. Наразі переможці визначаються у 40 категоріях серед музикантів, а також акторів кіно і телебачення.

До 2005 року лауреати визначалися за допомогою соціального опитування, яке проводилося компанією Gallup. Але потім переможців почали обирати за допомогою онлайн-голосування.

Лідером за кількістю премій залишається телеведуча Еллен ДеДженерес – за весь час проведення премії вона була нагороджена 25 разів.

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Теги
People’s Choice Awards , Дуейн Джонсон , Премія , Скарлетт Йоганссон
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