У США пройшла церемонія вручення премії глядацьких симпатій People’s Choice Awards 2021. Цьогоріч лауреатами стали американські актори Двейн Джонсон, Скарлетт Йогансон та британець Том Гіддлстон.
Захід відбувся у Санта-Моніці – передмісті Лос-Анджелеса. На церемонії зібралися сотні діячів музичної, теле- та кіноіндустрії.
Так, Скарлетт Йоганссон удостоєна премії у номінації Улюблена драматична кіноакторка, а кінострічка Чорна вдова (Black Widow, 2021) з нею у головній ролі була визнана найкращим фільмом року.
Американський актор і рестлер Двейн Джонсон отримав відразу три нагороди. Він став переможцем у номінаціях Найкращий комедійний актор, Найкращий кіноактор, а також отримав звання Народного чемпіона.
Британський актор Том Гіддлстон став найкращим актором у категорії телешоу. До перемоги у номінації його привела роль у серіалі Локі.
Нагадаємо, що премія People’s Choice Awards була організована у 1975 році. Наразі переможці визначаються у 40 категоріях серед музикантів, а також акторів кіно і телебачення.
До 2005 року лауреати визначалися за допомогою соціального опитування, яке проводилося компанією Gallup. Але потім переможців почали обирати за допомогою онлайн-голосування.
Лідером за кількістю премій залишається телеведуча Еллен ДеДженерес – за весь час проведення премії вона була нагороджена 25 разів.