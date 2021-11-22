В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла церемония вручения музыкальной премии American Music Awards 2021.
Ведущей мероприятия была эпатажная рэп-исполнительница Cardi B. А триумфаторами премии стали BTS, Doja Cat и Megan Thee Stallion, победившие сразу в трех главных номинациях.
Победители American Music Awards 2021
- Артист года – BTS
- Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
- Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
- Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
- Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
- Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
- Лучший поп-дует или группа – BTS
- Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore
- Лучшая поп-песня – BTS – Butter
- Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
- Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
- Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
- Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
- Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
- Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her
- Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
- Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
- Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
- Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
Стоит отметить, что победителей выбирают с помощью опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.
В этом году на American Music Awards 2021 отличилась украинский режиссер Таню Муиньо. Именно она сняла скандальный клип Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), забравший статуэтку в номинации Лучшее музыкальное видео.
Видеоролик снят в библейском стиле. В нем исполнитель предстал в роли первого человека на земле – Адама или Евы, которых совратил змей. Затем главный герой попал в ад, где встретился с дьяволом и подвергся его соблазнам.