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Триумф BTS и клип Тани Муиньо: победители American Music Awards 2021

22 ноября 2021, 10:22
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
BTS
Источник: Getty Images

В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла церемония вручения музыкальной премии American Music Awards 2021.

Ведущей мероприятия была эпатажная рэп-исполнительница Cardi B. А триумфаторами премии стали BTS, Doja Cat и Megan Thee Stallion, победившие сразу в трех главных номинациях.

Победители American Music Awards 2021

  • Артист года – BTS
  • Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
  • Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
  • Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
  • Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
  • Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
  • Лучший поп-дует или группа – BTS
  • Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore
  • Лучшая поп-песня – BTS – Butter
  • Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
  • Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
  • Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
  • Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
  • Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
  • Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
  • Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her
  • Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
  • Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
  • Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
  • Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
  • Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Стоит отметить, что победителей выбирают с помощью опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

В этом году на American Music Awards 2021 отличилась украинский режиссер Таню Муиньо. Именно она сняла скандальный клип Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), забравший статуэтку в номинации Лучшее музыкальное видео.

Видеоролик снят в библейском стиле. В нем исполнитель предстал в роли первого человека на земле – Адама или Евы, которых совратил змей. Затем главный герой попал в ад, где встретился с дьяволом и подвергся его соблазнам.

Теги
American Music Awards , Премія
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