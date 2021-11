В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе в театре Microsoft прошла церемония вручения музыкальной премии American Music Awards 2021.

Ведущей мероприятия была эпатажная рэп-исполнительница Cardi B. А триумфаторами премии стали BTS, Doja Cat и Megan Thee Stallion, победившие сразу в трех главных номинациях.

Победители American Music Awards 2021

Артист года – BTS

– BTS Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo

– Olivia Rodrigo Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More

– Doja Cat и SZA – Kiss Me More Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)

– Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name) Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан

– Эд Ширан Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт

– Тейлор Свифт Лучший поп-дует или группа – BTS

– BTS Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore

– Тейлор Свифт – Еvermore Лучшая поп-песня – BTS – Butter

– BTS – Butter Лучший хип-хоп исполнитель – Drake

– Drake Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News

– Megan Thee Stallion – Good News Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up

– Cardi B – Up Лучший R&B исполнитель – The Weeknd

– The Weeknd Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat

– Doja Cat Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her

– Doja Cat – Planet Her Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open

– Silk Sonic – Leave The Door Open Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny

– Bad Bunny Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G

– Becky G Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga

– Banda MS de Sergio Lizárraga Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Стоит отметить, что победителей выбирают с помощью опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

В этом году на American Music Awards 2021 отличилась украинский режиссер Таню Муиньо. Именно она сняла скандальный клип Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), забравший статуэтку в номинации Лучшее музыкальное видео.

Видеоролик снят в библейском стиле. В нем исполнитель предстал в роли первого человека на земле – Адама или Евы, которых совратил змей. Затем главный герой попал в ад, где встретился с дьяволом и подвергся его соблазнам.