Актриса Наталка Денисенко заявила о горе в семье — 6 июня умер ее свекор Григорий Фединчик. Артистка заявила, что сейчас ее близкие переживают очень трудный период в жизни. Своими мыслями звезда поделилась в Instagram, опубликовав снимки Григория из отдыха.

— Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это ввиду. После Пасхи получили самые неутешительные новости — очень трудно жить, знать и ждать, что твой родной человек умирает. Но еще тяжелее моему мужу и его семье — мои соболезнования и Царство небесное нашему папе, — заявила Денисенко.

Актриса добавила, что решила показать именно эти снимки, ведь таким он запомнился близким. Наталка заявила, что Григорий ее поддерживал и всегда был светлыми и позитивным человеком.

Пользователи сети поддержали Наталку в это непростое время:

Искренние соболезнования вашей семье…

Сочувствую… Светлая память и царство небесное. Держись.

Наталка, прими мои соболезнования вашей семье, обнимаю!

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