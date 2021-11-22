Клип Александра Пономарева и Михаила Фомы (Dzidzio) на песню Пазли набрал более 1 млн просмотров.

Менее чем через 24 часа видеоработа обогнала все ролики и заняла первое место на YouTube на вкладке В тренде.

Поклонники оценили совместную работу исполнителей, а в комментариях к клипу отметили их невероятные голоса.

Непревзойденно! Лучшие голоса Украины!

Прекрасно, не хотелось чтобы заканчивалась песня, прекрасное исполнение.

Боже, какие голоса! Талант!

Просто мурашки по коже.

Это лучшие мужчины и певцы! Музыка просто заходит в душу!

Сильно. Непревзойденно. Брависсимо.

Эта песня пробирает до мурашек, затрагивает душу и остается в сердце, — пишут в комментариях.

Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине. Автором музыки и слов выступил Пономарев, а режиссером клипа – Владимир Шурубура.

Известно, что видеоработу снимали в Буче под Киевом. По словам Александра, общая песня появилась давно, но были сложности с ее записью – у обоих артистов плотный график.

Напомним, что прошлые совместные работы Александра Пономарева с коллегами также получали безумную отдачу: в квартете с Артемом Пивоваровым, Alekseev и Dzidzio они очаровали романсом так, что клип просмотрели более 7 млн ​​пользователей.

А к празднику Пасхи Пономарев вместе с 11 друзьями по цеху исполнили песнопение, которое просмотрело более 2 млн поклонников.