Украинский певец Laud (настоящее имя – Влад Каращук) рассказал о скандале на отборе на Евровидение 2022, о чем сначала подумал, когда его дисквалифицировали и насколько оценивал свою победу.

Также исполнитель назвал, кого считал своими конкурентами на нацотборе и кто из украинских селебрити поддержал его. В интервью программе Утро в большом городе на ICTV Laud ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко.

На вопрос: Почему тебе не везет с Евровидением, Влад отметил, что, возможно, так и надо. На 8-9 баллов по 10-балльной шкале он оценивал свои силы в качестве представителя нашей страны на песенном конкурсе.

— Какого черта, — так сначала подумал Laud, когда узнал, что его дисквалифицировали с отбора.

В 2018 и 2019 годах певец уже участвовал в конкурсе. Признается, правила знал, но вообще забыл о видеосъемке с конкурсной песней.

— Если честно, я забыл, что это видео существует. Мы были уверены, что оно где-то в закрытом доступе или его удалили. Об этом нюансе знал, но считал, что как и в прошлые годы, Оргкомитет все проверяет, — сказал Кращук.

Основными конкурентами на нацотборе считал Алину Паш, Wellboy и группу Kalush. После того, как Laud дисквалифицировали с восьмерки финалистов, его место занял Barleben.

— Я вообще не знаю этого артиста и не понимаю, чего именно его выбрали, — сказал певец.

Также он пошутил, что после этого инцидента его узнаваемость возросла, поэтому он понял – нужно больше скандалов.

— Джамала поддержала меня на следующий день. Она сказала, что у нее была похожая ситуация, но ее не дисквалифицировали, – сказал Laud.

Артист также выразил свое мнение, кто бы с украинских артистов занял призовое место на Евровидении – Monatik. Сейчас Laud предсказывает, что Украина на Евровидении 2022 попадет в пятерку.

Исполнитель признался, что задумывался о том, чтобы представлять другую страну на песенном конкурсе.