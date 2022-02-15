Український співак Laud (справжнє ім’я – Влад Каращук) розповів про скандал на відборі на Євробачення 2022, про що спершу подумав, коли його дискваліфікували та наскільки оцінював свою перемогу.

Також виконавець назвав, кого вважав своїми конкурентами на нацвідборі та хто з українських селебріті підтримав його. В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV Laud відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко.

На запитання: Чому тобі не щастить із Євробаченням, Влад зазначив, що, можливо, так і треба. На 8-9 балів за 10-бальною шкалою він і сам оцінював свої сили в ролі представника нашої країни на пісенному конкурсі.

– Якого чорта, – так спершу подумав Laud, коли дізнався, що його дискваліфікували з відбору.

У 2018 та 2019 роках співак уже брав участь у конкурсі. Зізнається, правила знав, але взагалі забув про існування відео з конкурсною піснею.

– Якщо чесно, я забув, що це відео існує. Ми були впевнені, що воно десь у закритому доступі чи взагалі його видалили. Про цей нюанс знав, але вважав, що як і в минулі роки, Оргкомітет усе перевіряє, – сказав Кращук.

Основними конкурентами на нацвідборі вважав – Аліну Паш, Wellboy та гурт Kalush. Після того, як Laud дискваліфікували з вісімки фіналістів, його місце зайняв Barleben.

– Я взагалі не знаю цього артиста та не розумію, чого саме обрали його, – сказав співак.

Також він пошуткував, що після цього інциденту його впізнаваність зросла, тому він зрозумів – потрібно більше скандалів.

– Джамала підтримала мене на наступний день. Вона сказала, що в неї була схожа ситуація, але її не дискваліфікували, – сказав Laud.

Артист також висловив свою думку, хто з українських артистів посів би призове місце на Євробаченні – Monatik. Наразі Laud пророкує, що Україна на Євробаченні 2022 увійде до п’ятірки.

Виконавець зізнався, що замислювався над тим, щоб представляти іншу країну на пісенному конкурсі.