Певица Светлана Лобода рассказала, как спасала свою бабушку Машу из оккупированного военными РФ Ирпеня.

Трогательной историей артистка поделилась у себя в Telegram, отметив, что когда русская армия оккупировала город и взорвала мост на выезд из него, ее единственная бабушка оказалась совсем одна в квартире. Женщина плохо ходит, а также у нее сахарный диабет.

— Ее ежедневно навещали наши родные, но с момента вторжения в какой-то момент это стало невозможным. Мы сильно переживали и чувствовали себя абсолютно беспомощными. Вся семья не спала ночами. Мне удалось помочь выехать большому количеству друзей, знакомых, моим родным, но с бабушкой все было намного сложнее, — призналась Лобода.

Говорит, два дня бабушка была без инсулина, поскольку никого не было рядом и доставить лекарство тоже нельзя было. Семья уже потеряла надежду увидеть женщину живой.

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— Мама плакала от безысходности. На третий день случилось невозможное, нам все же удалось найти машину и людей, которые через поля и объездными дорогами добрались к дому бабушки. Они выломали дверь, так как бабуля не могла уже вставать с постели и находилась в критическом состоянии. Я безмерно благодарна Александру Блохину, жителю Ирпеня, именно его усилия и усилия волонтеров, их смелость и сила духа помогли спасти нашего родного человека, — отметила Светлана.

Артистка сказала, что через два дня в квартиру бабушки попал снаряд, поэтому женщину удалось спасти вовремя. Говорит, сейчас с бабушкой все хорошо и она в безопасности. Светлана с родной сестрой уже к ней съездили и навестили.