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Думали, не побачимо живою: Лобода розповіла, як рятувала бабусю з-під обстрілів в Ірпені

5 Липня 2022, 17:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Думали, не побачимо живою: Лобода розповіла, як рятувала бабусю з-під обстрілів в Ірпені
Джерело: Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода розповіла, як рятувала свою бабусю Машу із окупованого військовими РФ Ірпеня.

Зворушливою історією артистка поділилася у себе в Telegram, зазначивши, що коли російська армія окупувала місто і підірвала міст на виїзд із нього, її єдина бабуся виявилася зовсім одна у квартирі. Жінка погано ходить, а також має цукровий діабет.

– Її щодня відвідували наші рідні, але з моменту вторгнення в якийсь момент це стало неможливим. Ми сильно переживали і почувалися абсолютно безпорадними. Уся сім’я не спала ночами. Мені вдалося допомогти виїхати великій кількості друзів, знайомих, моїм рідним, але з бабусею все було набагато складніше, – зізналася Лобода.

Каже, два дні бабуся була без інсуліну, оскільки нікого не було поряд і доставити ліки також не можна було. Сім’я вже втратила надію побачити жінку живою.

Зараз дивляться

– Мама плакала від безвиході. На третій день трапилося неможливе, нам все ж таки вдалося знайти машину і людей, які через поля та об’їзними дорогами дісталися до будинку бабусі. Вони виламали двері, бо бабуся не могла вже вставати з ліжка та перебувала в критичному стані. Я безмежно вдячна Олександру Блохіну, жителю Ірпеня, саме його зусилля та зусилля волонтерів, їхня сміливість та сила духу допомогли врятувати нашу рідну людину, – зазначила Світлана.

Артистка сказала, що за два дні до квартири бабусі потрапив снаряд, тож жінку вдалося врятувати вчасно. Каже, зараз із бабусею все добре і вона у безпеці. Світлана з рідною сестрою вже до неї з’їздили та відвідали.

– Сьогодні нам потрібно вчитися ще більше цінувати та поважати своїх близьких. Обіймати частіше, піклуватися про них, говорити слова любові та підтримки кожну вільну хвилину! Тому що всі ми пережили страх, що таких хвилин може вже не бути, – підсумувала Лобода.

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Ірпінь Світлана Лобода
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