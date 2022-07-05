Співачка Світлана Лобода розповіла, як рятувала свою бабусю Машу із окупованого військовими РФ Ірпеня.

Зворушливою історією артистка поділилася у себе в Telegram, зазначивши, що коли російська армія окупувала місто і підірвала міст на виїзд із нього, її єдина бабуся виявилася зовсім одна у квартирі. Жінка погано ходить, а також має цукровий діабет.

– Її щодня відвідували наші рідні, але з моменту вторгнення в якийсь момент це стало неможливим. Ми сильно переживали і почувалися абсолютно безпорадними. Уся сім’я не спала ночами. Мені вдалося допомогти виїхати великій кількості друзів, знайомих, моїм рідним, але з бабусею все було набагато складніше, – зізналася Лобода.

Каже, два дні бабуся була без інсуліну, оскільки нікого не було поряд і доставити ліки також не можна було. Сім’я вже втратила надію побачити жінку живою.

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– Мама плакала від безвиході. На третій день трапилося неможливе, нам все ж таки вдалося знайти машину і людей, які через поля та об’їзними дорогами дісталися до будинку бабусі. Вони виламали двері, бо бабуся не могла вже вставати з ліжка та перебувала в критичному стані. Я безмежно вдячна Олександру Блохіну, жителю Ірпеня, саме його зусилля та зусилля волонтерів, їхня сміливість та сила духу допомогли врятувати нашу рідну людину, – зазначила Світлана.

Артистка сказала, що за два дні до квартири бабусі потрапив снаряд, тож жінку вдалося врятувати вчасно. Каже, зараз із бабусею все добре і вона у безпеці. Світлана з рідною сестрою вже до неї з’їздили та відвідали.