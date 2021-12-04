У 7 випуску шоу Україна має талант свій талант показали учасники театру тіней Verba Show.

Вони продемонстрували постановку за мотивами відомого серіалу Гра престолів.

– Я, наприклад, та людина, яка не бачила жодної серії Ігри престолів. Так ось, я завдяки вам переглянув усі сезони за кілька хвилин. Це було феєрично! Браво! ― прокоментував виступ учасників Сергій Притула.

Учасники театру тіней познайомилися ще у студентські роки, тоді вони й вирішили організувати колектив.

Коли на студентському фестивалі взяли гран-прі, то зрозуміли, що хочуть серйозно займатися улюбленою справою. Брали участь у третьому сезоні Україна має талант (виступали під назвою Fireflies). Тоді вони здивували суддів новим жанром, але до фіналу не увійшли.

Два роки тому чернігівський театр тіней Verba Show на America’s Got Talent представив суддям зворушливу 3D-постановку про кохання, війну, розставання та надію. Перформанс тривав лише три хвилини, але цього вистачило, щоб вразити журі та пройти до наступного етапу конкурсу.

До карантину театр тіней активно гастролював у Китаї.