Drake оплакивал трагедию на Astroworld, запихивая деньги стриптизершам в белье

Американский исполнитель Drake на следующий день после фестиваля Astroworld, на котором погибли восемь человек, отправился в стрип-клуб.

Согласно соцсетям, артист топил свое горе запихивая купюры долларов в белье стриптизершам.

Канадский рэпер оставил около 1 миллиона долларов на полу в стрип-клубе Area 29 в Хьюстоне, пишет BlogTo из Торонто.

Также DJ Akademiks опубликовал видео, на котором восторженные женщины выкрикивают Спасибо, Дрейк.

Также клуб на официальной странице отметил Drake, но затем пост пропал.

К слову, первое публичное заявление после трагедии, Drake выкатил только спустя три дня после трагедии.

Против Скотта, Дрейка и концертного промоутера LiveNation уже подано более 100 исков.

Представители Drake насчет клуба пока отмалчиваются и не дают комментариев.

Что произошло на фестивале Astroworld Festival

5 ноября в Хьюстоне (США) прошел первый день фестиваля Astroworld Festival, на который со всей страны съехались 50 тыс. человек. Во время выступления Трэвиса Скотта случилась сильная давка, в которой погибли восемь человек, еще 50 сейчас находятся в больнице.

В результате организаторы приняли решение отменить второй день феста.

В сети сейчас распространяют жуткие видео. На одном из них охранники и полицейские оказывают помощь пострадавшей в давке. Четверо мужчин должны были донести девушку на носилках до медпункта, но уронили ее. Девушка сильно ударилась головой об металлическое ограждение.