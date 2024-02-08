Уже в мае в шведском городе Мальме состоится Евровидение 2024, на котором Украину будет представлять дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil.

В этом году песенный конкурс принимает площадка Мальме-Арена, где соберутся тысячи еврофанов со всего мира. Полуфиналы Евровидения 2024 запланированы на 7 и 9 мая, а финал — 11 мая.

Украинцы, которые могут законно пересечь границу, также могут поехать в Швецию и поддержать представителей нашего государства. Факты ICTV подсчитали, во сколько украинцам обойдется поездка в Мальме на Евровидение 2024.

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Дорога из Украины в Швецию

Поскольку воздушное пространство над Украиной до сих пор закрыто, маршрут за границу лучше продумать заранее.

За два года полномасштабной войны украинцы уже привыкли летать из Польши, Словакии, Венгрии или Молдовы. В аэропорт соседней страны можно добраться на поезде, автобусе или машине, дорога обойдется до 3 тыс. грн с человека.

Из Польши есть прямые рейсы в Швецию. На май 2024 года лоукостеры предлагают билеты от €41, в зависимости от даты полета и выбранного аэропорта цена может достигать и более €100.

Отметим, что для въезда в Швецию украинцы обязательно должны иметь биометрический загранпаспорт.

Жилье в Мальме

Отели или апартаменты в Мальме стоит бронировать заранее, ведь спрос в дни проведения Евровидения 2024 чрезвычайно высок.

Если бронировать жилье с 7 по 11 мая, чтобы попасть на все конкурсные дни — то цены за двоих взрослых стартуют от 50 тыс. грн.

Две ночи в Мальме, например с 6 по 8 мая, в среднем будут стоить 14 тыс. грн.

Билеты на Евровидение 2024

Еврофаны могут воочию увидеть 9 шоу в рамках Евровидения 2024 — это репетиции и прямые эфиры полуфиналов и финала. Билеты стоит покупать только у официального продавца Ticketmaster.

Цены стартуют со 145 шведских крон (примерно 510 грн) и достигают 3 795 крон (13,6 тыс. грн). В доступе также есть VIP-пакеты, цена которых вдвое больше.